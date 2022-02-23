الرئيس عون يلتقي رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في قصر بعبدا – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
February 23 2022 - 13:40

الرئيس عون يلتقي رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في قصر بعبدا

منذ 1 ساعة 23 February، 2022
أخبار موقع المنار

التعليقات

ذات صلة

للإطلاع على أبرز المحطات في حياة سيد شهداء محور المقاومة الحاج قاسم سليماني..
محطات الشهيد قاسم سليماني

إغلاق تصفح