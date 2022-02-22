مستوطنون صهاينة اعتدوا على أشجار الزيتون بكفر الديك بالضفة المحتلة

أقدم مستوطنون صهاينة على اقتلاع 25 غرسة زيتون تعود ملكيتها للمواطن الفلسطيني أنور مصطفى الديك في منطقة “خلة ابو مظهر” غرب بلدة كفر الديك غرب محافظة سلفيت بالضفة الغربية المحتلة.

وقالت مصادر فلسطينية إن “المستوطنين قاموا باقتلاع 25 شجرة زيتون تتراوح اعمارها ما بين ثلاث لعشرة سنوات بمنطقة خلة ابو مظهر القريبة من مستوطنتي عيلي زهاف وليشيم المقامتين على اراضي المواطنين “، وأضاف “تبلغ مساحة الارض 4 دونمات، من اصل اربع قطع، معظمها مزروعة بأشجار الزيتون، ونعمل باستمرار على استصلاح الارض، وهذا لم يرق لقطعان المستوطنين الذين يعيثون خرابا”، مشيرا الى ان “الارض تتعرض باستمرار لاعتداءات المستوطنين الذين يطمعون بالاستيلاء عليها وان هذا لن يحدث مهما كلفهم الامر”.

المصدر: وكالة معاً