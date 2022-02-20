التحكم المروري: جريح نتيجة اصطدام سيارة بالجزيرة الوسطية محلة المتحف بيروت – موقع قناة المنار – لبنان
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المجموعة اللبنانية للإعلام
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February 20 2022 - 19:56
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رئيس المجلس التنفيذي لحزب الله السيد هاشم صفي الدين: نمتلك من العقول والإمكانات التي تؤهّلنا لإعادة بناء لبنان الجديد
السيد صفي الدين: إذا أراد الأميركي أن يأخذنا للضغط الأقصى يجب علينا أن نذهب إلى الخيار الأقصى في الإعتماد على أنفسنا
رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد: مسيّرة حسان ليست إلا واحدة من وسائل ردع العدو ومنعه من التطاول على أمن شعبنا
عضو المجلس المركزي في حزب الله الشيخ نبيل قاووق: مسيّرة حسان أصابت قدرات العدو العسكرية بصدمة وحملت له رسالة بليغة جداً
قناة 12 الصهيونية: ندعو لهزيمة حزب الله في صناديق الاقتراع وهناك امكانية بأن يفقد الحزب وحلفاؤه الأغلبية في الانتخابات
القناة 12: بعض النواب سيغادرون التيار الوطني الحر إلى القوات اللبنانية برئاسة صديق اسرائيل في الحرب اللبنانية سمير جعجع
رئيس مجلس النواب نبيه بري: لبنان يعاني من كورونا سياسية وقد أدت إلى شيء لم يكن أحد ينتظره على الاطلاق
الرئيس بري: لبنان ليس مفلساً ولكن لا توجد لديه سيولة والسبب وراء هذا الأمر هو الانعدام السياسي وليس الفقر السياسي
بابا الفاتيكان فرنسيس: المعاناة مستمرة في لبنان وتترك حالياً مواطنين من دون خبز وتدفع الشباب للمغادرة
عبد اللهيان: ندعو جميع الدول لدعم استقرار لبنان وأمنه دون تدخل أي دولة في سياساته الداخلية
وزير الخارجية الايراني حسين أمير عبد اللهيان يلتقي رئيس الحكومة نجيب ميقاتي على هامش مؤتمر ميونيخ للأمن الدولي
عبد اللهيان: نؤكد ضرورة تعزيز العلاقات بين إيران ولبنان في المجالات السياسية والاقتصادية
قوات الاحتلال تشرع بأعمال تجريف وتخريب للمحاصيل الزراعية بين بلدتي تل السبع وأم بطين في النقب المحتل
منظمة الأمن والتعاون في أوروبا تعقد اجتماعا طارئا الاثنين لبحث الأزمة الاوكرانية
البيت الأبيض: الرئيس بايدن يشارك اليوم في اجتماع لمجلس الامن القومي لبحث تطورات الأزمة الاوكرانية
وزير الخارجية الأميركي: الغزو الروسي لأوكرانيا بات وشيكا وأعددنا مع حلفائنا حزمة عقوبات ضد موسكو في حال حصول ذلك
رئيس الوزراء البريطاني: لندن وواشنطن ستمنعان الشركات الروسية من التعامل بالدولار وبالاسترليني اذا غزت موسكو أوكرانيا
الكرملين: بوتين يؤكد في اتصال مع ماكرون على ضرورة أن ياخذ الناتو وواشنطن مطالب روسيا الأمنية على محمل الجد
الإليزيه: ماكرون وبوتين يتفقان على محاولة التوصل إلى وقف لإطلاق النار في شرق أوكرانيا
وزارة الدفاع الروسية تقرر إغلاق جزء كبير من المجال الجوي فوق بحر آزوف
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بعد اتصال مع ماكرون: نطالب باجتماع المجموعة الثلاثية وإعلان وقف إطلاق نار فوري
الجيش اليمني يعرض مشاهد ينفي من خلالها سيطرة قوات تحالف العدوان على منطقة حرض بمحافظة حجة
الأمن السوداني يفض تظاهرة قرب القصر الرئاسي في الخرطوم ضمت آلاف المعارضين للحكم العسكري
رئيس الوزراء الاثيوبي أبي أحمد يدشن رسمياً المرحلة الاولى من انتاج الطاقة الكهرومائية من سد النهضة
رئيس الوزراء الاثيوبي: المياه ستتدفق الى السودان ومصر وعلاقاتنا أخوية مع الشعبين ولن يلحق بهما أي ضرر
مصر: إعلان إثيوبيا بدء تشغيل سد النهضة خرق لاتفاق المبادئ الموقع عام 2015
تدعوكم جمعية الإمداد للمساهمة في حملتها "دفء وعز" من خلال التواصل على الأرقام التالية: 01555717_76641631 أو على حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
الخارجية الروسية: الولايات المتحدة تسحب مراقبيها من أوكرانيا لإخفاء الحقيقة عن مواطنيها
رئيس جمهورية دونيتسك المعلنة من طرف واحد يعلن التعبئة العامة في الجمهورية
رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون: نعلن وقوفنا الكامل مع أوكرانيا في مواجهة تهديدات روسيا
فايننشال تايمز عن وزير المالية الألماني: نخشى تعرض اقتصادنا للشل في حال قطعت روسيا إمدادات الغاز
الخارجية الصينية: يجب التوصل لخارطة طريق لتفكيك الأزمة الأوكرانية
تدعوكم جمعية الإمداد للمساهمة في حملتها "دفء وعز" من خلال التواصل على الأرقام التالية: 01555717_76641631 أو على حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
تدعوكم جمعية الإمداد للمساهمة في حملتها "دفء وعز" من خلال التواصل على الأرقام التالية: 01555717_76641631 أو على حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
حزب الله يدعو لحضور المهرجان الجهادي المقاوم تعظيماً لشهادة قادة المقاومة والذي يتحدث فيه السيد حسن نصر الله يوم الأربعاء 16 شباط الساعة 3:00 عصراً في مجمع سيد الشهداء في الضاحية الجنوبية لبيروت
حزب الله يدعو لحضور المهرجان الجهادي المقاوم تعظيماً لشهادة قادة المقاومة والذي يتحدث فيه السيد حسن نصر الله يوم الأربعاء 16 شباط الساعة 3:00 عصراً في مجمع سيد الشهداء في الضاحية الجنوبية لبيروت
حزب الله يدعو لحضور المهرجان الجهادي المقاوم تعظيماً لشهادة قادة المقاومة والذي يتحدث فيه السيد حسن نصر الله يوم الأربعاء 16 شباط الساعة 3:00 عصراً في مجمع سيد الشهداء في الضاحية الجنوبية لبيروت
قضاء حاصبيا: 70885075 / أقضية النبطية / صيدا / البقاع الغربي / راشيا / جزين: 07762513 _ 76639415 / أقضية بعلبك _ الهرمل / زحلة: 03813159 _ 03667331
أقضية المتن الشمالي / جبيل / طرابلس / كسروان / زغرتا / بشري / البترون / الكورة / الضنية / المنية / عكار: 01279144 _ 01543507 _ 03037567
التحكم المروري: جريح نتيجة اصطدام سيارة بالجزيرة الوسطية محلة المتحف بيروت
منذ 4 mins
20 February، 2022
حوادث في لبنان
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