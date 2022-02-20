التحكم المروري: جريح نتيجة اصطدام سيارة بالجزيرة الوسطية محلة المتحف بيروت – موقع قناة المنار – لبنان
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February 20 2022 - 19:56

التحكم المروري: جريح نتيجة اصطدام سيارة بالجزيرة الوسطية محلة المتحف بيروت

منذ 4 mins 20 February، 2022
أخبار موقع المنار

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