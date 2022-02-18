وكالات أنباء غربية: احصاءات الرأي قبل الإنتخابات الرئاسية الكورية الجنوبية ترجح المرشح يون سيوك هاي المدعوم أميركيا

نشرت العديد من وكالات الأنباء الغربية آخر نتائج احصاءات الرأي، ١٩ يوما قبل الإنتخابات الرئاسية الكورية الجنوبية. الاحصاء قامت به شركة غالوب كوريا، وتظهر النتائج ان المرشح يون سيوك هاي المدعوم أميركيا والمرشح عن حزب السلطة الوطنية يتقدم المرشحين حاصدا ٤١ بالمائة في حين حل ثانيا مرشح حزب الحاكم الحالي لي جاي ميونغ عن الحزب الديمقراطي وقد حصد ٣٤ بالمائة.

لكن الوكالات الغربية أغفلت عن عمد معلومات واردة على الموقع الرسمي لشركة غالوب كوريا وهي ان عدد المستطلعين لهذه النتائج كان فقط ١٠٠٧ أشخاص والاستطلاع امتد على فترة ايام: ١٥-١٧ من الشهر الجاري وبالتالي فارق النقاط بين المرشحين لا يمكن ان يكون ضمن هامش الخطأ، لكن عدد المستطلعين لا يمكن ان يكون عينة موضوعية.

المصدر: موقع المنار