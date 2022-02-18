حزب الله كرم المتطوعين بالهيئة الصحية الاسلامية في منطقة الجنوب الثانية – موقع قناة المنار – لبنان
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February 18 2022 - 17:10

حزب الله كرم المتطوعين بالهيئة الصحية الاسلامية في منطقة الجنوب الثانية

منذ 53 mins 18 February، 2022
تكريم
لبنان

كرّم حزب الله في حسينية بلدة جبشيت المتطوعين والمتطوعات في الهيئة الصحية الاسلامية في منطقة الجنوب الثانية للجهود التي بذلت في المرحلة الاخيرة من مواجهة وباء كورونا ، الاحتفال رعاه مسؤول منطقة الجنوب الثانية لحزب الله علي ضعون وبمشاركة نائب المدير العام في الهيئة الصحية الاسلامية مالك حمزة وشخصيات وفعاليات.

وفي كلمة له شكر ضعون كل الجهود التي بذلت من أجل خدمة الناس والمجتمع وعاهد القادة الشّهداء بالبقاء في الميدان إلى جانب المقاومة والى جانب أهلنا في المجال الصحي والإجتماعي والخدماتي وفي كافة المجالات الأخرى وتابع ضعون بأننا سنبقى على جهوزية عالية وسنخدم أهلنا بأشفار العيون ونقدّم الغالي والنّفيس في خدمة أهلنا والدفاع عنهم وعن الأرض.

بدوره حمزة بارَكَ للمتطوعين والمتطوعات جهودهم الحثيثة في خدمة الناس وقال إنّ عديد الجهاز التطوعي تجاوز المئتين من الأخوات والإخوة المتطوعون قربة لله وشَكَرهم على كل ما قدّموه في مواجهة الفايروس وتداعياته ومن حملات تلقيح وعمل في المراكز الصحية ومن إرشاد وتثقيف وتوعية ودعم نفسي .

المصدر: موقع المنار

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