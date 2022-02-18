أبرز أسرار الصحف اللبنانية الصادرة اليوم الجمعة 18-02-2022

البناء

• قالت مصادر الماكينة الانتخابية في ثنائي حركة أمل وحزب الله إن التعاون مع التيار الوطني الحر حسم في كل الدوائر واستثنيت منه دائرتا البقاع الغربي وصيدا جزين وتركت صيغة اللوائح موحّدة أو منفصلة لضرورات المعركة الانتخابية.

• قالت مصادر دبلوماسية روسية إن اللقاء الثنائي المباشر بين ممثلين لواشنطن وطهران تم أو سيتم بعدما اكتمل نص مسودة الاتفاق وبقيت فراغات تحدد تاريخ كل التزام تنفيذي من الفريقين الأميركي والإيراني وبحسمها يصير الاتفاق جاهزاً للتوقيع والإعلان.

النهار

• استغرب وزير سابق ان يتم تكريم ضابط متقاعد بدل احالته على المحاكمة لتقصيره في جريمة تفجير مرفأ بيروت واهماله المعطيات التي توافرت لديه.

• يكثر قطاع حيوي في لبنان من الندوات التي تعرض المشاكل وربما الحلول من دون الية تنفيذية لبلوغها وتكثر الكلمات والمواقف.

• كان لافتا موقف رئيس نادٍ بيروتي عريق لدى زيارته ضريح الرئيس الشهيد ربطاً بالتناغم مع ترشحه وانسجامه والقاعدة الحريرية.

• يُنتظر أن تتبلور الاتصالات خلال فترة قريبة انتخابياً على خط رئيس تيار ووزير سابق ومرجعيات سياسية وحزبية في الجبل.

اللواء

• تشكّل خطوة دولة كبرى لجهة العرض المتعلق بالغاز والكهرباء، إحراجاً لفريق لبناني، يزعم أنه يتطلع للتعاون معها.

• لا يزال الغموض يُحيط بما يمكن ان يُقدم عليه نائب حالي ووزير سابق في أحد أقضية الجبل، لجهة الترشح أو الامتناع، وإن كان الخيار الأول هو المرجح.

• لا تعتبر مصادر في «الثنائي» أن الأولوية لديه في تعيين نائب مدير أمن الدولة، لاعتبارات بعضها يكمن في الصدور.

الجمهورية

• تشهد هيئة رقابية توظيفات غير قانونية يقوم بها وزراء من دون المرور بمجلس الخدمة المدنية.

• طلب رئيس حزب من نائب سابق في إحدى دوائر جبل لبنان عدم إدخال وزير سابق على لائحته كشرط للتعاون الإنتخابي معه.

• خلافاً لكل ما يشاع، فإن موظفا كبيراً لا يزال يداوم بلا انقطاع في مكتبه ويمارس مسؤولياته كاملة.

المصدر: صحف