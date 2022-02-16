بالفيديو .. أبرز مواقف الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله في في ذكرى القادة الشهداء

كشفَ الامين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله ان”المقاومةَ اصبحت قادرةً على تحويلِ الصواريخِ التي لديها الى صواريخَ دقيقةٍ وبدات تصنيعَ الطائراتِ المسيرة وزيادةَ امكاناتِها وقدراتِها بمعزلٍ عما يجري من حولها”.

وخلال إلاحتفال التي أقامه حزب الله في ذكرى القادة الشهداء في الضاحية الجنوبية وجبشيت والنبي شيث وطير دبا اكد السيد نصر الله فشلَ مخططاتِ العدوِ في تحجيمِ دورِ المقاومة كاشفاً عن تفعيلِ الدفاعِ الجوي في مواجهةِ المسيراتِ الاسرائيليةِ في الحد الادنى..

وأكد سماحته أنَ”المسارَ العامَّ للكيانِ الصهيوني هو مسارٌ نزولي ، وانَ زوالَه من الوجودِ مسألةُ وقت”.



وفي كلمته اطلق السيد نصر الله شعار الحملة الانتخابية لحزب الله وهو ” باقونَ نَبني ونحمي”.

وشدد السيد نصر الله على اهمية ان يبقى لبنان بلدا للحريات وليس لقمع الحريات.

المصدر: قناة المنار