افتتاح مطار “الامام علي (ع)” في جزيرة تنب كبرى

تم تدشين اول خط طيران بين العاصمة طهران وجزيرة تنب كبرى بعد الافتتاح الرسمي لمطار “الامام علي (ع)” في هذه الجزيرة الواقعة جنوب ايران، بحضور قائد القوة البحرية لحرس الثورة الاسلامية الادميرال علي رضا تنكسيري ورئيس منظمة الطيران المدني محمد محمدي بخش.

وقال محمدي بخش في تصريحه خلال مراسم الافتتاح: ان الطائرات من الفئة المتوسطة يمكنها الهبوط والاقلاع في هذا المطار وان تدشين خطوط طيران من مختلف المناطق الى هذه الجزيرة يؤدي دورا كبيرا في تعزيز الروح المعنوية لاسر افراد القوات المسلحة الذين يؤدون خدمة الدفاع عن تراب الوطن.

واضاف: ان تسيير رحلات جوية منتظمة ومستمرة الى جزيرة تنب كبرى مع تقديم تسهيلات مطارية لازمة، يوفر الارضية للسفر السهل من بعض المناطق مثل بندرعباس وبندرلنكة الى هذه الجزيرة.

من جانبه اشارالادميرال تنكسيري: ان افتتاح هذا المطار يساعد في التنمية الاقتصادية والازدهار الاقتصادي المبني على البحر ويعزز مستوى الامن المستديم في الجغرافيا البحرية للخليج.

المصدر: وكالة انباء فارس