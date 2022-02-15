قوى الأمن الداخلي: لم نمنع دورية من أمن الدولة تنفيذ مذكرة الإحضار بحق حاكم مصرف لبنان

اعلنت المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة في بلاغ انه “ردا على ما أُشيع عبر وسائل الإعلام عن منع عناصر قوى الأمن الداخلي المُولجة حراسة مكان إقامة حاكم مصرف لبنان السيد رياض سلامة، لدورية من أمن الدولة، تنفيذ مذكرة إحضار قضائية صادرة بحقه.

يهم المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي أن توضح ما يلي:

إن قوى الأمن الداخلي لم تمنع دورية من المديرية العامة لأمن الدولة من تنفيذ مذكرة الإحضار بحق حاكم مصرف لبنان.

إن نقطة قوى الأمن الداخلي موضوعة منذ فترة بأمرٍ من الرؤساء لحماية الحاكم من أي تهديد أمني، وبخاصة بعد ورود معلومات بهذا الخصوص.

هذه النقطة الأمنية عناصرها غير مخولة التدخل، أو التبليغ، او حتى منع تنفيذ أي مذكرة رسمية.

هذا ما تم التأكيد عليه في اتصال أجراه المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان بالمدير العام لأمن الدولة اللواء طوني صليبا، وذلك في إطار التنسيق المستمر بينهما”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام