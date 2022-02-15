سليم عون: الانتخابات في موعدها والعامل الوحيد لارجائها تدخل خارجي

شدد النائب سليم عون، في حديث إذاعي، على “استعجال التيار الوطني الحر إجراء الانتخابات النيابية”، وقال: “لم نعد نحتمل الأصوات المشككة في تمثيلنا، والانتخابات ستظهر الخيط الأبيض من الخيط الأسود”.

ورأى أن “هناك عاملا وحيدا يمكن أن يرجئ الانتخابات يتمثل بطلب أو تدخل خارجي، وعدا ذلك فإنها ستجرى في موعدها”.

ولفت إلى أن “كل الشعارات المطروحة الآن انتخابية وفارغة ولن يحصل تغيير كبير مهما كان عدد النواب الجدد الذين سيدخلون إلى المجلس”.

وردا على سؤال عن ضمان حصوله على المقعد الماروني في زحلة، لفت إلى أن “الأمر أقل خطرا عليه في هذه الدورة من الدورات السابقة”. ورفض الكشف عن تحالفات التيار الوطني الحر في زحلة، مكتفيا بالقول إنها “واضحة في انتظار إعلانها”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام