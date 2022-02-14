قوى الامن: توقيف سارق اغطية الصرف الصحي في طرابلس – موقع قناة المنار – لبنان
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February 14 2022 - 12:42

قوى الامن: توقيف سارق اغطية الصرف الصحي في طرابلس

منذ 13 mins 14 February، 2022
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لبنان

صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي – شعبة العلاقات العامة البلاغ الآتي: “في إطار المتابعة المستمرة التي تقوم بها شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي لمكافحة الجرائم في جميع المناطق اللبنانية، وملاحقة المتورطين بها وتوقيفهم، ونتيجة الجهود الحثيثة التي تقوم بها القطعات المختصة في الشعبة، توصلت الى تحديد هوية شخص ينفذ عمليات سرقة أغطية الصرف الصحي في مدينة طرابلس، ويدعى:

– م. د. (مواليد عام 1975، لبناني)، بتارخ 7-2-2022، وبعد رصد ومراقبة، تمكنت إحدى دوريات الشعبة من توقيفه في الحارة البرانية – طرابلس، وضبطت أغطية صرف صحي مسروقة زِنتها حوالى /300/ كلغ.

بالتحقيق معه، اعترف بما نسب إليه لجهة قيامه بسرقة أغطية “ريغارات”، وتكسيرها بهدف بيعها لبائعي الخردة، وانه قام بسرقة /3/ أغطية صرف صحي من محلة كورنيش نهر “أبو علي” في اليوم الذي تم توقيفه فيه.

أجري المقتضى القانوني بحقه، وأودع مع المضبوطات المرجع المعني، بناء على إشارة القضاء المختص”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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