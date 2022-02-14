يوم صحي في مخيمات صيدا – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
February 14 2022 - 12:42

يوم صحي في مخيمات صيدا

منذ 27 mins 14 February، 2022
المنار
المنار
لبنان

نظمت الهيئة الصحية الإسلامية في حزب الله والجمعية الإيرانية “أطباء رساليين بلا حدود”، بالتعاون مع “لجان العمل” في المخيمات، يوما صحيا تخصصيا مجانيا في مخيمات منطقة صيدا، لمناسبة “الذكرى ال 43 لانتصار الثورة الإسلامية في إيران وذكرى القادة الشهداء في المقاومة الإسلامية الشيخ راغب حرب والسيد عباس الموسوي والحاج عماد مغنية”.

وأعلن بيان للحزب أن “اليوم الصحي شمل الأهالي في مخيم المية ومية (قاعة ديوانية آل كعوش) ومخيم عين الحلوة (مستشفى القدس) استفاد منها 351 مريضا. 116 مريضا في القلب والشرايين و235 في الأنف والاذن والحنجرة، وأخضع 91 لفحوص التخطيط وعضلة القلب، ووزعت 1090 وحدة دواء.

شارك في الحملة سبعة أطباء إيرانيين و18 ممرضا واداريا من الهيئة الصحية، وأشرفت على الحملة “لجان العمل” في المخيمات وحركة “أنصار الله” والمسؤول عن منطقة صيدا في الحزب الشيخ زيد ضاهر والعاملون في مديرية الجنوب التابعة للهيئة.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

التعليقات

ذات صلة

حزب الله عرض مع وفد الجبهة الشعبية الأوضاع في مخيمات صيدا

حزب الله عرض مع وفد الجبهة الشعبية الأوضاع في مخيمات صيدا

إستقبل مسؤول منطقة صيدا في “حزب الله” الشيخ زيد ضاهر وفدا من الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين برئاسة المسؤول السياسي لمنطقة صيدا أبو علي حمدان في حضور كوادر من التنظيمين ، وتركز البحث، بحسب بيان للحزب، “حول مواجهة العدوان الممنهج على المقاومة في لبنان والمنطقة بكافة أشكاله، وآخره الضغط الإقتصادي والحصار ...

للإطلاع على أبرز المحطات في حياة سيد شهداء محور المقاومة الحاج قاسم سليماني..
محطات الشهيد قاسم سليماني

إغلاق تصفح