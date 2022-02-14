يوم صحي في مخيمات صيدا

نظمت الهيئة الصحية الإسلامية في حزب الله والجمعية الإيرانية “أطباء رساليين بلا حدود”، بالتعاون مع “لجان العمل” في المخيمات، يوما صحيا تخصصيا مجانيا في مخيمات منطقة صيدا، لمناسبة “الذكرى ال 43 لانتصار الثورة الإسلامية في إيران وذكرى القادة الشهداء في المقاومة الإسلامية الشيخ راغب حرب والسيد عباس الموسوي والحاج عماد مغنية”.

وأعلن بيان للحزب أن “اليوم الصحي شمل الأهالي في مخيم المية ومية (قاعة ديوانية آل كعوش) ومخيم عين الحلوة (مستشفى القدس) استفاد منها 351 مريضا. 116 مريضا في القلب والشرايين و235 في الأنف والاذن والحنجرة، وأخضع 91 لفحوص التخطيط وعضلة القلب، ووزعت 1090 وحدة دواء.

شارك في الحملة سبعة أطباء إيرانيين و18 ممرضا واداريا من الهيئة الصحية، وأشرفت على الحملة “لجان العمل” في المخيمات وحركة “أنصار الله” والمسؤول عن منطقة صيدا في الحزب الشيخ زيد ضاهر والعاملون في مديرية الجنوب التابعة للهيئة.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام