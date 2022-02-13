ايران تزيح الستار عن 10 أنظمة دفاع صاروخي مطورة

برعاية وزير الدفاع واسناد القوات المسلحة الايرانية، وبمناسبة ايام انتصار الثورة الاسلامية ، تم ازاحة الستار عن 10 أنظمة دفاع صاروخي وذخائر مطورة في مجال القتال البري ، من صنع مختصون من منظمة الصناعات الدفاعية.

وهنا وزير الدفاع محمد رضا أشتياني في الحفل الذي أقيم اليوم الاحد بحضور مساعدي ومدراء الصناعة الدفاعية في منظمة الصناعات الدفاعية ، بأعياد انتصار الثورة الاسلامية وإحياء ذكرى ألف شهيد من شهداء قطاع الصناعة الدفاعية وقال ان الجمهورية الاسلامية الايرانية اليوم وبفضل دماء الشهداء وتوصيات القائد العام للقوات المسلحة باتت اليوم قوة خالصة في غرب اسيا وقوة مؤثرة على الصعيد الدولي.

وذكر أشتياني أن البشر يبحثون دائمًا عن حياة كريمة ، وعلى طول هذا الطريق المحفوف بالمخاطر ، يواجهون باستمرار تهديدات مختلفة وقال ان هذا النهج قائم منذ بداية الخلق وسيستمر في المستقبل.

وأضاف: “أحد المكونات الفعالة في تعزيز القدرة الدفاعية للقوات المسلحة هو استخدام أنظمة ومنتجات ومعدات فعالة للتعامل مع تهديدات العدو ، خاصة في ساحة المعركة ، لذا فإن التغييرات في ساحة المعركة تتطلب أدوات مناسبة للرد ومن الضروري توفير الأسس لتطوير القدرات العسكرية من أجل حماية الوطن والشعب وصيانتهما.

وأشار وزير الدفاع إلى أن على منظمة الصناعات الدفاعية أن تاخذ دوما بنظر الاعتبار زيادة ذكاء ونطاق أنظمة الدفاع كاستراتيجية رئيسية واضاف انه في ظل الجهود المبذولة في هذه المنظمة اليوم ، تم ترجمة نهج” طلقة واحدة لكل هدف “والاشتباك العملاني في فاصلة ابعد بفضل الله في 10 انظمة دفاعية المنتجة وطنيا .

الجدير بالذكر أن أنظمة الدفاع التي تم ازاحة الستار عنها تشمل أنواعًا مختلفة من الصواريخ بما فيها المحمولة بالمروحيات والطائرات المسيرة بمواصفات وإحداثيات مختلفة مناسبة لمتطلبات الدفاع ، وكذلك ذخيرة ذكية بعيدة المدى وذخيرة دقيقة للمدفعية والهاونات تتميز بزيادة مدياتها ودقتها في تدمير الأهداف.

المصدر: وكالة فارس