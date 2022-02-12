مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية اللبنانية: منعا لأي التباس، فإن الرئيس عون متمسك بإجراء الانتخابات النيابية في موعدها المحدد في 15 أيار المقبل، ومجلس الوزراء يدرس الثلاثاء تذليل الصعوبات المالية – موقع قناة المنار – لبنان
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February 12 2022 - 18:56
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رئيس الجمهورية ميشال عون: لا يسعنا اتخاذ أي موقف من مشروع الموازنة قبل أن يُباشر مجلس النواب مناقشتها والتصويت عليها
الرئيس عون: حاكم المصرف المركزي يعرقل القرار السياسي بعد تخلفه عن تزويد شركة التدقيق المالي بالمستندات المطلوبة
رئاسة الجمهورية: الرئيس ميشال عون متمسك في إجراء الانتخابات النيابية في موعدها المحدد في 15 أيار المقبل
نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم: ما جرى خلال جلسة مجلس الوزراء حول اقرار الموازنة أمر مخالف للدستور
الشيخ قاسم: الموازنة لم تعرض بتعديلاتها على الوزراء خلال الجلسة وبعض الاسئلة حول بعض المواد لم يتم حسمها والاجابة عنها
رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله السيد هاشم صفي الدين: الانتخابات النيابية المقبلة مفصلية نظرا للاحتشاد الدولي حولها
السيد صفي الدين: الانتخابات النيابية المقبلة فيها القليل من مصالح اللبنانيين والكثير من مصالح الخارج وهذا مؤسف جدا
وزير الثقافة محمد المرتضى: لم نطالب بأي تعيين بل كان رفضا مبدئيا منا لطرح التعيين وكنا أمام اجتهاد دستوري "عظيم"
الوزير المرتضى: مجلس الوزراء لم يختم نقاشه في مشروع الموازنة ولم يصوت عليه ولم يصدر أيَّ قرار بالموافقة أو الرفض
وزير الأشغال العامة والنقل علي حمية في زيارة رسمية للعراق تتضمن توقيع مذكرات تفاهم في مجال الترانزيت والنقل الجوي والبري
التعبئة التربوية في حزب الله تهنئ المتعاقدين في التعليم الرسمي بحصولهم على بدل نقل يومي عن 3 أيام أسبوعياً
الكرملين: رغبة الغرب بإخضاع روسيا على مدار الأعوام الـ15 الماضية هي سبب ما يمر به العالم اليوم من عدم استقرار
الكرملين: الرئيس بوتين بحث مع ماكرون الحملة الاستفزازية المتعلقة بالمزاعم التي تتحدث عن نية روسيا غزو أوكرانيا
الكرملين: الرئيس بوتين لفت انتباه ماكرون إلى غياب رد فعل موضوعي من واشنطن والناتو بشأن الضمانات الأمنية
الدفاع الروسية: رصد غواصة أمريكية قرب جزر الكوريل داخل المياه الإقليمية الروسية
وزير الخارجية الروسية في مكالمة مع نظيره الأمريكي: الحملة الدعائية لواشنطن وحلفائها بشأن عدوان روسي لها أهداف استفزازية
الخارجية الأمريكية: بلينكن أبلغ لافروف أن الطريق الدبلوماسي ما زال مفتوحا لكنه يتطلب من موسكو تخفيف التصعيد
الخارجية الروسية: الغرب يشجع كييف على تخريب اتفاقيات مينسك ومحاولات حل مشكلة دونباس بالقوة
الخارجية الروسية: أدخلنا بعض التعديلات على تواجدنا الدبلوماسي في أوكرانيا تحسباً لاستفزازات محتملة
الرئيس الاوكراني: لا يمكننا تأكيد أو تكذيب المعلومات بشأن غزو روسي محتمل ولكننا نعمل على تقدير ذلك
أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني: الحفاظ على القدرات النووية السلمية قضية لن ترفع عن الطاولة
الهيئة القيادية العليا لأسرى حركة الجهاد الإسلامي: الأسرى يتحركون بقيادة واحدة وخطاب واحد بالرفض والتمرد وإرادة المقاومة
الهيئة القيادية العليا لأسرى حركة الجهاد: إن لم يتراجع السجان عن عدوانه الجديد فانتظروا المواجهة الكبرى خلال شهر رمضان
مقاومون فلسطينيون في جنين والقدس ينفذون عمليات استهدفت قوات العدو تخللها إطلاق نار وعمليات تحطيم وحرق منشآت
السلطات البحرينية تعلن تعيين ضابط إسرائيلي في منصب رسمي بالمملكة تحت ذريعة ترتيبات متعلقة بتحالف دولي
غارتان لطيران العدوان السعودي على شارع المطار في مديرية الثورة بالعاصمة صنعاء المكتظة بالسكان
تدعوكم جمعية الإمداد للمساهمة في حملتها "دفء وعز" من خلال التواصل على الأرقام التالية: 01555717_76641631 أو على حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
حزب الله يدعو لحضور المهرجان الجهادي المقاوم تعظيماً لشهادة قادة المقاومة والذي يتحدث فيه السيد حسن نصر الله يوم الأربعاء 16 شباط الساعة 3:00 عصراً في مجمع سيد الشهداء في الضاحية الجنوبية لبيروت
أميركا وبريطانيا والنرويج يطلبون من رعاياهم مغادرة أوكرانيا فورا
الاتحاد الأوروبي يوصي موظفيه غير الأساسيين في كييف بمغادرة أوكرانيا
ارتفاع سعر خام برنت 3 دولارات ليبلغ سعر البرميل 94.44 دولار
تدعوكم جمعية الإمداد للمساهمة في حملتها "دفء وعز" من خلال التواصل على الأرقام التالية: 01555717_76641631 أو على حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
حزب الله يدعو لحضور المهرجان الجهادي المقاوم تعظيماً لشهادة قادة المقاومة والذي يتحدث فيه السيد حسن نصر الله يوم الأربعاء 16 شباط الساعة 3:00 عصراً في مجمع سيد الشهداء في الضاحية الجنوبية لبيروت
منظمة الصحة العالمية: جائحة كورونا لم تنته بعد وتوقعات بظهور المزيد من السلالات المتحورة
تدعوكم جمعية الإمداد للمساهمة في حملتها "دفء وعز" من خلال التواصل على الأرقام التالية: 01555717_76641631 أو على حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
حزب الله يدعو لحضور المهرجان الجهادي المقاوم تعظيماً لشهادة قادة المقاومة والذي يتحدث فيه السيد حسن نصر الله يوم الأربعاء 16 شباط الساعة 3:00 عصراً في مجمع سيد الشهداء في الضاحية الجنوبية لبيروت
حزب الله يدعو لحضور المهرجان الجهادي المقاوم تعظيماً لشهادة قادة المقاومة والذي يتحدث فيه السيد حسن نصر الله يوم الأربعاء 16 شباط الساعة 3:00 عصراً في مجمع سيد الشهداء في الضاحية الجنوبية لبيروت
قضاء حاصبيا: 70885075 / أقضية النبطية / صيدا / البقاع الغربي / راشيا / جزين: 07762513 _ 76639415 / أقضية بعلبك _ الهرمل / زحلة: 03813159 _ 03667331
أقضية المتن الشمالي / جبيل / طرابلس / كسروان / زغرتا / بشري / البترون / الكورة / الضنية / المنية / عكار: 01279144 _ 01543507 _ 03037567
مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية اللبنانية: منعا لأي التباس، فإن الرئيس عون متمسك بإجراء الانتخابات النيابية في موعدها المحدد في 15 أيار المقبل، ومجلس الوزراء يدرس الثلاثاء تذليل الصعوبات المالية
منذ 1 ساعة
12 February، 2022
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