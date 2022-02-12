مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية اللبنانية: منعا لأي التباس، فإن الرئيس عون متمسك بإجراء الانتخابات النيابية في موعدها المحدد في 15 أيار المقبل، ومجلس الوزراء يدرس الثلاثاء تذليل الصعوبات المالية – موقع قناة المنار – لبنان
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February 12 2022 - 18:56

مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية اللبنانية: منعا لأي التباس، فإن الرئيس عون متمسك بإجراء الانتخابات النيابية في موعدها المحدد في 15 أيار المقبل، ومجلس الوزراء يدرس الثلاثاء تذليل الصعوبات المالية

منذ 1 ساعة 12 February، 2022
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