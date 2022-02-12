الوزير مرتضى.. هذا ما جرى خلال جلسة مجلس الوزراء

أوضح وزير الثقافة في لبنان محمد وسام مرتضى حقيقة ما جرى في جلسة مجلس الوزراء الأخيرة.

وقال مرتضى في بيان له إن “جلسة الحكومة جرى رفعها فجأة بعد طرح موضوع التعيينات من خارج جدول الاعمال، في وقت كان فيه مشروع الموازنة لا يزال قيد البحث ما يعني قانونا أن مجلس الوزراء لم يختم نقاشه في مشروع الموازنة، ولم يصوت عليه ولم يصدر أيَّ قرار بالموافقة أو الرفض”.

أما بالنسبة لموضوع التعيينات، فقال مرتضى “لم نطالب بأي تعيين بل كان رفضا مبدئيا منا لطرح التعيين من خارج جدول الأعمال، وطالبنا بإرجاء الأمر لكن حدث ولا حرج، كأننا أمام اجتهاد دستوري عظيم”.

المصدر: قناة المنار