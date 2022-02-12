الوزير مرتضى.. هذا ما جرى خلال جلسة مجلس الوزراء – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
February 12 2022 - 17:20

الوزير مرتضى.. هذا ما جرى خلال جلسة مجلس الوزراء

منذ 29 mins 12 February، 2022
محمد وسام المرتضى
لبنان

أوضح وزير الثقافة في لبنان محمد وسام مرتضى حقيقة ما جرى في جلسة مجلس الوزراء الأخيرة.

وقال مرتضى في بيان له إن “جلسة الحكومة جرى رفعها فجأة بعد طرح موضوع التعيينات من خارج جدول الاعمال، في وقت كان فيه مشروع الموازنة لا يزال قيد البحث ما يعني قانونا أن مجلس الوزراء لم يختم نقاشه في مشروع الموازنة، ولم يصوت عليه ولم يصدر أيَّ قرار بالموافقة أو الرفض”.

أما بالنسبة لموضوع التعيينات، فقال مرتضى “لم نطالب بأي تعيين بل كان رفضا مبدئيا منا لطرح التعيين من خارج جدول الأعمال، وطالبنا بإرجاء الأمر لكن حدث ولا حرج، كأننا أمام اجتهاد دستوري عظيم”.

المصدر: قناة المنار

التعليقات

ذات صلة

للإطلاع على أبرز المحطات في حياة سيد شهداء محور المقاومة الحاج قاسم سليماني..
محطات الشهيد قاسم سليماني

إغلاق تصفح