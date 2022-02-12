أكبر ماسة سوداء طبيعية في العالم تباع بـ 4.28 ملايين دولار – موقع قناة المنار – لبنان
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February 12 2022 - 07:22

أكبر ماسة سوداء طبيعية في العالم تباع بـ 4.28 ملايين دولار

منذ 12 mins 12 February، 2022
Almassa
بيئة ومنوعات - صفحات منوعة

بيعت أكبر ماسة سوداء طبيعية في العالم مقابل 3.16 ملايين جنيه استرليني أي ما يعادل 4.28 ملايين دولار خلال مزاد أقيم في العاصمة البريطانية لندن.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن دار سوذبيز للمزادات قولها أن هذه الماسة ذات الـ55 وجهاً ويبلغ وزنها 111.11 غراماً بيعت خلال مزاد أقيم عبر الإنترنت واختتم واستخدم المشتري العملات المشفرة في تسديد ثمنها.
وسجلت هذه الماسة عام 2004 كأكبر ماسة طبيعية في العالم ثم أدرجتها موسوعة غينيس للأرقام القياسية عام 2006 كأكبر ماسة مقطوعة في العالم.
وخلافا للماس الكلاسيكي الذي يستخرج من باطن الأرض يكون الماس الأسود في الغالب موجوداً على السطح ما يشير إلى أنه قد يكون متأتياً من خارج كوكب الأرض.
ويمكن العثور على هذا النوع من الماس حصرياً في البرازيل وجمهورية إفريقيا الوسطى وهو بحكم تركيبته شديد الصلابة ويكاد يستحيل قطعه وصقله.

المصدر: جريدة الوطن

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