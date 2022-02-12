أسعار النفط تلامس 95 دولارا للبرميل مع زيادة حدة التوتر في أوكرانيا

ارتفعت أسعار النفط للأسبوع الثامن على التوالي ، مع زيادة حدة التوتر بين أوكرانيا وروسيا مما زاد من مخاوف بشأن قلة الإمدادات العالمية، حسبما أفادت وكالة بلومبرغ للانباء.

ارتفع المؤشر العالمي بنسبة 1.3 هذا الأسبوع، ليصل سعر البرميل إلى 95 دولارا للبرميل ، قبل ان تتراجع مكاسبه.

وقال جيك سوليفان مستشار الأمن القومي الأمريكي ، إن الولايات المتحدة تعتقد أن روسيا ربما تشن عمل عسكري هجومي أو تحاول إشعال النزاع داخل أوكرانيا مطلع الأسبوع المقبل.

وقالت بلومبرغ إن الغزو الروسي المحتمل لأوكرانيا لن يقتصر فقط على تعطيل إمدادات النفط الخام ولكنه يمكن أيضا أن يؤدي إلى فرض الولايات المتحدة عقوبات انتقامية ضد روسيا.

المصدر: dpa