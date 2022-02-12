الخارجية الروسية تشير لحملة إعلامية غير مسبوقة ضد روسيا

أعلنت الخارجية الروسية أن موسكو تواجه “حملة إعلامية منسقة غير مسبوقة” من قبل الغرب، تهدف إلى “تشويه صورة مطالب روسيا العادلة للضمانات الأمنية” في أوروبا.

وقالت الخارجية الروسية في بيان لها يوم الجمعة، إن “المجال الإعلامي العالمي شهد أواخر 2021 مطلع 2022 حملة إعلامية غير مسبوقة من ناحية تنسيقها وإعدادها، الهدف منها إقناع الرأي العام العالمي بأن روسيا تستعد للهجوم على أوكرانيا”.

وأشارت إلى أنها جمعت ملفا من “المواد الكاذبة لوسائل الإعلام الغربية التي تعتبر دليلا على إدارة حملة إعلامية منسقة ضد موسكو، تهدف إلى إحباط وتشويه صورة المطالب العادلة لروسيا في الضمانات الأمنية وتبرير المطامع الجيوسياسية الغربية والانتشار العسكري على أراضي أوكرانيا”.

وأضافت الخارجية أن “سلطات الدول الغربية ووسائل الإعلام تآمرت لتأجيج التوترات المفتعلة حول أوكرانيا”.

المصدر: وكالة تاس