“التنمية والتحرير”: نتمسك بإجراء الإنتخابات النيابية بموعدها

ترأس رئيس مجلس النواب نبيه بري الجمعة الإجتماع الدوري لكتلة “التنمية والتحرير” النيابية الذي خصص لمناقشة الأوضاع العامة لا سيما الإقتصادية والمعيشية منها، وشؤونا تشريعية.

ودعت الكتلة “الوزارات المعنية والجهات الرقابية والقضائية المختصة والبلديات التحرك وتحمل مسؤولياتها فورا من دون تلكؤ وتطبيق القانون بحق المتلاعبين بلقمة عيش الناس مهما علا شأنهم”، ورفضت “الإستمرار بنهج إرهاق مالية الدولة واستنزافها بإعطاء سلف مالية لمؤسسة كهرباء لبنان من دون الحصول على كهرباء، وفي ظل غياب الهيئة الناظمة للقطاع وفي ظل عدم وجود خطة واضحة تقدمها الوزارة المعنية حول كيفية مقاربتها لحل ناجع ونهائي لازمة الكهرباء”.

واكدت الكتلة “التمسك بإجراء الإنتخابات النيابية بموعدها”، وتابع “لن نقبل بتأجيل هذا الإستحقاق ولو لدقيقة واحدة”.

وعن في موضوع ترسيم الحدود البحرية للبنان مع فلسطين المحتلة، جددت الكتلة تأكيدها أن “اتفاق الإطار الذي أنجز بعد تفاوض مضن باسم لبنان على مدى عشر سنوات، يبقى هو القاعدة المثلى وطنيا وسياديا كآلية للتفاوض غير المباشر التي يمكن لها أن تحفظ للبنان سيادته وتصون وتحمي حقوقه في استثمار ثرواته من نفط وغاز ومياه كاملة في البر والبحر دون أي انتقاص أو مساومة أو مقايضة أو تنازل أو تطبيع بأي شكل من الأشكال”.

كما جددت الكتلة إدانتها “لتمادي الكيان الصهيوني باستباحته السيادة اللبنانية بحرا وبرا وجوا وتحويل أجوائه منصة لاستهداف الشقيقة سوريا، وآخرها العدوان الذي حصل أول من أمس”، ودعت “المجتمع الدولي الى تحمل مسؤولياته والتحرك العاجل للجم إسرائيل ووقف اعتداءاتها المتواصلة عبر الحدود والأجواء اللبنانية”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام