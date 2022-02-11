الصحة الفلسطينية: تسجيل 17 وفاة و4040 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة الجمعة انه تم تسجيل 17 وفاة و4040 إصابة جديدة بـ”كورونا” و6934 حالة تعافٍ خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

وأكدت الكيلة “تسجيل 6 حالات وفاة في قطاع غزة، و3 في نابلس، و3 في طولكرم، و2 في جنين، و1 في سلفيت، و1 في بيت لحم، و1 في الخليل”، وتابعت “أما عن الإصابات فقد سجلت على النحو التالي: طولكرم 142، ضواحي القدس 65، طوباس 49، قلقيلية 30، سلفيت 44، بيت لحم 86، نابلس 182، جنين 119، رام الله والبيرة 205، الخليل 205، أريحا والأغوار 23، قطاع غزة 1710، مدينة القدس 1180”.

وقالت الكيلة “فيما يتعلق بحالات التعافي الجديدة فقد توزعت حسب التالي: طولكرم 340، ضواحي القدس 120، طوباس 65، قلقيلية 77، سلفيت 110، بيت لحم 430، نابلس 648، جنين 169، رام الله والبيرة 252، الخليل 1233، أريحا والأغوار 90، قطاع غزة 1000، مدينة القدس 2400”.

المصدر: وكالة وفا