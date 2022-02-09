الصحة الفلسطينية: تسجيل 19 وفاة و6091 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة الأربعاء انه تم تسجيل 19 وفاة و6091 إصابة جديدة بفيروس “كورونا”، و8194 حالة تعافٍ خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وقالت الكيلة إن “الوفيات سجلت في المحافظات وفق التالي: قطاع غزة (4)، الخليل (6)، بيت لحم (3)، جنين (3)، قلقيلية (1)، نابلس (3)”.

وأضافت الكيلة أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: طولكرم 214، طوباس 78، قلقيلية 95، الخليل 508، بيت لحم 125، ضواحي القدس 56، جنين 190، نابلس 281، سلفيت 55، أريحا والأغوار 45، قطاع غزة 2647، مدينة القدس 1450″.

المصدر: فلسطين اليوم