مندوب روسيا في بروكسل: الاتحاد الأوروبي لا يستطيع استبدال الغاز الروسي في الوقت الراهن

أعلن مندوب روسيا الدائم لدى الاتحاد الأوروبي فلاديمير تشيجوف الأربعاء، أن الاتحاد الأوروبي غير قادر في الوقت الراهن على استبدال الغاز الروسي، مشيراً إلى أن الاتحاد الأوروبي ليس لديه الإمكانيات لزيادة واردات الغاز الطبيعي المسال بشكل كبير.

وقال تشيجوف لوكالة سبوتنيك “المفوضية الأوروبية تبحث مع الولايات المتحدة وعدد من الدول الأخرى إمكانية توسيع إمدادات الغاز الطبيعي المسال إلى الاتحاد الأوروبي. ومع ذلك، فإن الولايات لا تستطيع توفير الغاز بكميات من شأنها أن تغطي جميع احتياجات الاتحاد. بالإضافة إلى ذلك، فإن قطاع الغاز في الولايات المتحدة قطاع خاص، عندما تكون الأسعار أعلى في آسيا، يذهب الغاز الطبيعي المسال إلى هناك. كما كان الحال في العام الماضي، عندما لم يصل الكثير من الغاز المسال الأميركي إلى أوروبا”.

وأشار تشيجوف إلى أن إمدادات الغاز الطبيعي المسال من قطر وبعض الدول الأخرى متعاقَد عليها “لسنوات قادمة”، معربا عن اعتقاده “أن الاتحاد الأوروبي ليس لديه إمكانيات كبيرة لزيادة واردات الغاز الطبيعي المسال بشكل كبير”. وأوضح الدبلوماسي الروسي أن “الاتحاد الأوروبي اليوم، غير قادر فعليًا على استبدال غازنا بالكامل. وسيكون من الأسهل عليه حقًا التحول على الفور إلى الحطب، ونسيان جميع مبادئه الخضراء “.

وفي وقت سابق، نقلت شبكة بلومبيرغ عن مصادر مطلعة أن مسؤولين في الإدارة الأميركية يتحدثون مع نظرائهم في قطر ودول أخرى، بشأن احتمال إمداد أوروبا بالغاز الطبيعي، إذا ما أدى الغزو الروسي للأراضي الأوكرانية إلى نقص في الإمدادات.

المصدر: سبوتنيك