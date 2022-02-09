مصدر أمني عراقي يعلن استشهاد ثلاثة جنود بانفجار عبوة ناسفة في قضاء الرطبة غربي محافظة الانبار (وكالة يونيوز) – موقع قناة المنار – لبنان
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February 9 2022 - 11:24

مصدر أمني عراقي يعلن استشهاد ثلاثة جنود بانفجار عبوة ناسفة في قضاء الرطبة غربي محافظة الانبار (وكالة يونيوز)

منذ 1 ساعة 9 February، 2022
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