فلسطين المحتلة: اندلاع مواجهات بين شبان وقوات الاحتلال قرب مخيم الفوار جنوب الخليل – موقع قناة المنار – لبنان
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February 9 2022 - 00:26

فلسطين المحتلة: اندلاع مواجهات بين شبان وقوات الاحتلال قرب مخيم الفوار جنوب الخليل

منذ 1 ساعة 8 February، 2022
أخبار موقع المنار

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