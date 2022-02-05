الشرطة العسكرية الروسية تتفقد مناطق خاضعة للاحتلال الأمريكي شمال سوريا

ذكرت مصادر محلية أن دورية من الشرطة العسكرية الروسية العاملة في محافظة الحسكة السورية تجولت السبت في مناطق واقعة تحت نفوذ جيش الاحتلال الأمريكي بعد تعرضها لقصف تركي.

ونقلت وكالة “سبوتنيك” عن مصادر محلية أن دورية من الشرطة العسكرية الروسية مؤلفة من 3 مدرعات تجولت في بلدة عين ديوار، التي تقع تحت نفوذ الاحتلال الأمريكي على المثلث الحدودي بين سوريا وتركيا والعراق.

وتابعت المصادر أن “الدورية جابت بلدة عين ديوار بريف مدينة المالكية أقصى شمال شرقي محافظة الحسكة، وتفقدت المواقع التي تعرضت للقصف التركي قبل أيام والتقت مجموعة من المدنيين”.

وقال سكان محليون لــ”سبوتنيك”، إن “بلدة عين ديوار تعرضت للمرة الثانية للقصف التركي يوم الأربعاء الفائت بعدة قذائف، ما ألحق أضرارا بمنازل المدنيين وعددها 3 منازل”.

وتابع السكان أن “الجيش التركي قصف أيضا مواقع لتنظيم قسد في قرى الكنانة، ومزرعة الشاطئ، وقسروك الحدودية، والتابعة لمنطقة المالكية، بقذائف الهاون والطائرات المسيرة والحربية، ما أدى لوقوع 4 قتلى في صفوف التنظيم، مع تدمير العديد من منازل الأهالي وممتلكاتهم”.

وبين السكان أن “قوات الاحتلال الأمريكية كانت متواجدة في المنطقة قبل 3 أيام من القصف، ومنذ ذلك الوقت لم تأتِ أي دورية أمريكية إليها”.

وأضافوا أن “التواجد الأمريكي لا يجدي نفعا لصمته على الانتهاكات التركية المستمرة بحق المدنيين”.

وتعمل الشرطة العسكرية الروسية عبر قاعدتها العسكرية في مطار القامشلي الدولي على خفض التصعيد بين الفصائل المسلحة وفرض حالة الأمن والأمان والمحافظة عليها بالتنسيق مع الجيش السوري.

المصدر: وكالة سبوتنيك