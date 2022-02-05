تدشين 10 محطات كهروشمسية في جنوب شرق ايران

تم تدشين 10 محطات كهروشمسية في مناطق متعددة من محافظة كرمان جنوب شرق ايران.

ويبلغ حجم الطاقة الانتاجية لكل محطة من هذه المحطات 200 كيلوواط والتي افتتحت في بلدة نجف شهر التابعة لقضاء سيرجان.

وبلغت تكلفة هذه المشاريع الاستثمارية 180 مليار ريال والتي قام بانجازها القطاع الخاص في المحافظة.

وقال المدير التنفيذي لمنظمة الطاقة المتجددة محمود كماني ان مذكرة تفاهم تم توقيعها مع المحافظة للاسراع في تنمية مشاريع تشييد محطات الطاقة الكهروشمسية في المحافظة.

ولفت الى ان المحافظة تمتلك قابلية لتشييد محطات كهروشمسية بسعة انتاجية تبلغ 70 ميغاواط حيث سيتم الاسراع في تنفيذ هذه المشاريع.

المصدر: وكالة انباء فارس