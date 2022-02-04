مستوطنون صهاينة اعتدوا على رعاة الماشية في زنوتا جنوب الخليل بالضفة المحتلة

اعتدى مستوطنون صهاينة الجمعة على رعاة الأغنام ومواشيهم في قرية زنوتا في بلدة الظاهرية جنوب الخليل بالضفة الغربية الفلسطينية المحتلة.

وقالت مصادر فلسطينية “طارد المستوطنون الصهاينة رعاة الأغنام في مراعي القرية ومنعوهم من الرعي فيها”، ولفتت إلى “انهم ينفذون اعتداءاتهم على الرعاة منذ الأمس، من مطاردة للرعاة والاعتداء على الماشية بالضرب المبرح”.

وشددت المصادر على أن “هناك خوف على حياة المواطنين والرعاة وممتلكاتهم”، وأشارت إلى أن “البؤرة الاستيطانية القريبة من المنطقة الصناعية للمستوطنات والقريب جدا من قرية زنوتا تمثل تهديدا خطيرا على القرية وساكنيها”.

المصدر: فلسطين اليوم