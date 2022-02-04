كورونا في الهند.. الوفيات الرسمية تتجاوز 500 ألف وخبراء يحصون الملايين

تجاوزت حصيلة وفيات كوفيد-19 في الهند 500 ألف وفاة، اليوم الجمعة، وهو مستوى يقول كثيرون من الخبراء في قطاع الصحة إن البلاد تجاوزته العام الماضي، لكن لم يسجل بسبب مسوح غير دقيقة ووفيات لم تؤخذ في الحسبان في المناطق النائية، حيث الملايين معرضون لخطر الإصابة بالمرض.

وافادت وكالة “رويترز” انه وبحسب البيانات الرسمية، “سجلت الهند 400 ألف وفاة بحلول تموز العام الماضي بعد تفش مميت للسلالة دلتا من فيروس كورونا. ويعتقد بعض الخبراء أن الأرقام الحقيقية أعلى بكثير”.

والهند صاحبة رابع أعلى حصيلة للوفيات في العالم.

ورفضت الحكومة الهندية تلك الدراسة الشهر الماضي ووصفتها بأنها بلا أساس، وذلك في إشعار يقول إن هناك نظاما فعالا للابلاغ بالمواليد والوفيات.

وتجتاح موجة ثالثة من فيروس كورونا الهند يقودها المتحور أوميكرون.

المصدر: وكالة رويترز