ترودو يدعو لإنهاء احتجاج سائقي الشاحنات في أوتاوا

أعرب رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو عن تأييده لوضع حد سلمي لاحتجاج سائقي الشاحنات في العاصمة أوتاوا.

وقال: “نريد أن نرى حلا سلميا لهذه المشكلة”، مشيرا إلى أنه “يمكن للسلطات توفير موارد إضافية للأجهوة الأمنية في حال ضرورة إنهاء المشكلة بالقوة”.

وبدأت مظاهرة واسعة النطاق ضد قيود فيروس كورونا، أطلقها سائقو الشاحنات الكنديون في أوتاوا في 29 يناير وما زالت مستمرة.

ويهيمن المحتجون على وسط المدينة باستخدام مئات الشاحنات، مما شل حركة المرور في الجزء الأوسط من المدينة عمليا، بوجود ممر مفتوح فقط للمركبات الخاصة.

بدوره غادر ترودو وعائلته مقر إقامتهم في العاصمة الأسبوع الماضي لأسباب أمنية، وأعلن الاثنين الماضي عن إصابتهم بفيروس كورونا.

وقال حينها، إنه “لا ينوي الدخول في مفاوضات مع المحتجين في أوتاوا”، واصفا إياهم بـ”أقلية هامشية”.

المصدر: وكالات