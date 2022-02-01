اليمن: طيران العدوان التحالف السعودي الأمريكي يشن غارة على منطقة جربان بمديرية سنحان (وكالة يونيوز) – موقع قناة المنار – لبنان
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اليمن: طيران العدوان التحالف السعودي الأمريكي يشن غارة على منطقة جربان بمديرية سنحان (وكالة يونيوز)
منذ 16 mins
31 January، 2022
العدوان على اليمن
اليمن
غارات تحالف العدوان
مديرية سنحان
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