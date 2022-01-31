ایضاحات رئيس ممثلیة ايران حول تقرير الوكالة الذرية

اعتبر رئيس ممثلية ايران لدى المنظمات الدولية في فيينا تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية بأنه تقرير يومي معتاد للمنظمة وقال انه بحسب هذا التقرير ، أبلغت إيران الوكالة الدولية للطاقة الذرية بأنها تنوي إنتاج أجزاء من أجهزة الطرد المركزي في مجمع جديد في مدينة أصفهان بدلاً من كرج واشار الى ان العمل لم يبدا فيه بعد .

واعلن “محمد رضا غيبي” رئيس الممثلية الدائمة للجمهورية الإسلامية الايرانية لدى المنظمات الدولية في فيينا ، مساء اليوم الاثنين عقب انتشار تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية : ان تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي نش قبل ساعات هو تحديث روتيني للوكالة يطلع أعضاء هذه المنظمة على أحدث المعلومات التقنية المتعلقة بأنشطة إيران النووية.

وأضاف “بحسب هذا التقرير ، أبلغت إيران الوكالة أنها تعتزم إنتاج أجزاء من أجهزة الطرد المركزي في مجمع جديد في أصفهان بدلاً من مجمع تسا في كرج والذي لم يبدأ العمل فيه بعد ، وستكون الوكالة قادرة وفقا لذلك على تنظيم متطلباتها في المراقبة والاشراف .

وأشار غيبي إلى أن “المعلومات حول هذه المراقبة ستبقى مع إيران ولن تتمكن الوكالة الدولية للطاقة الذرية من الوصول إليها حتى تستأنف إيران التزاماتها النووية بموجب الاتفاق النووي “.

وقالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية ، اليوم الاثنين ، إن إيران أبلغت الوكالة الدولية للطاقة الذرية بأنها تخطط لإنتاج أنابيب اجهزة الطرد المركزي في موقع جديد في أصفهان .

وفقًا للوكالة الدولية للطاقة الذرية ، تعتزم إيران إنتاج أجزاء من أجهزة الطرد المركزي في هذا المجمع الجديد في أصفهان بدلاً من مجمع تسا في كرج.

وأعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية ، ان إنتاج أجزاء أجهزة الطرد المركزي في مجمع تسا في كرج سيتوقف، وان إنتاج هذه الأجزاء لم يبدا في المجمع الجديد في أصفهان.

واتفقت إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية في أواخر كانون الأول (ديسمبر) ، على تركيب كاميرات جديدة في مجمع تسا للطرد المركزي في كرج. وحلت هذه الكاميرات محل الكاميرات التي أزيلت من منشأة كرج في وقت سابق من هذا العام (بسبب الأضرار الناجمة عن العمل التخريبي الذي تعرضت له).

وقالت وكالة الطاقة الذرية في بيان إن مفتشي الوكالة ركبوا كاميرات مراقبة في أصفهان يوم 24 يناير كانون الثاني وأن إنتاج المكونات هناك لم يبدأ في ذلك الوقت.

المصدر: وكالة فارس