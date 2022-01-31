مصلحة الليطاني: عينات من مخرج وحدة معالجة الصرف الصحي في جب جنين غير مطابقة لمعايير وزارة البيئة

اعلنت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني في بيان، “انه وبتاريخ 18/1/2022، وفي تمام الساعة الواحدة ظهرا، وبتكليف من جانب النيابة العامة المالية، قام فريق من مختبر جودة ونوعية المياه التابع للمصلحة بجمع العينات من مخرج وحدة معالجة الصرف الصحي(STP – Sewage Treatment Plant )في جب جنين، وذلك بهدف رصد ومراقبة نوعية المياه بعد التكرير وتحديد مستويات تراكيز الملوثات ومقارنتها بالحدود المنصوص عليها في القرار 8/1 الصادر عن وزارة البيئة”.

وتابع البيان:” وبعد اجراءالفحوص الجرثومية والكيميائية المطلوبة كافة اتت النتائج غير مطابقة للقرار 8/1 خاصة لناحية عدد القولونيات الاجمالية والمكورات البرازية وتراكيز المادة العضوية (BOD /COD) والازوت الكلي (TN) والفوسفور الكلي(TP)، والتي تخطت بتراكيزها المرتفعة المعايير الجدية الموضوعة لها من جانب وزارة البيئة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام