مصلحة الليطاني: عينات من مخرج وحدة معالجة الصرف الصحي في جب جنين غير مطابقة لمعايير وزارة البيئة – موقع قناة المنار – لبنان
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January 31 2022 - 13:34

مصلحة الليطاني: عينات من مخرج وحدة معالجة الصرف الصحي في جب جنين غير مطابقة لمعايير وزارة البيئة

منذ 11 mins 31 January، 2022
المصلحة الوطنية لنهر الليطاني
لبنان

اعلنت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني في بيان، “انه وبتاريخ 18/1/2022، وفي تمام الساعة الواحدة ظهرا، وبتكليف من جانب النيابة العامة المالية، قام فريق من مختبر جودة ونوعية المياه التابع للمصلحة بجمع العينات من مخرج وحدة معالجة الصرف الصحي(STP – Sewage Treatment Plant )في جب جنين، وذلك بهدف رصد ومراقبة نوعية المياه بعد التكرير وتحديد مستويات تراكيز الملوثات ومقارنتها بالحدود المنصوص عليها في القرار 8/1 الصادر عن وزارة البيئة”.

وتابع البيان:” وبعد اجراءالفحوص الجرثومية والكيميائية المطلوبة كافة اتت النتائج غير مطابقة للقرار 8/1 خاصة لناحية عدد القولونيات الاجمالية والمكورات البرازية وتراكيز المادة العضوية (BOD /COD) والازوت الكلي (TN) والفوسفور الكلي(TP)، والتي تخطت بتراكيزها المرتفعة المعايير الجدية الموضوعة لها من جانب وزارة البيئة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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