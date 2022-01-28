ارتفعت أسعار النفط، اليوم الجمعة، وصعد الخام العالمي مزيج “برنت” فوق مستوى 91 دولارا للبرميل، وذلك لمرة الأولى منذ أكتوبر العام 2014.

وبحلول الساعة 17:14 بتوقيت موسكو، ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي “غرب تكساس الوسيط” بنسبة 1.89% إلى 88.25 دولار للبرميل.

فيما صعدت العقود الآجلة لخام “برنت” بنسبة 1.75% إلى 91.07 دولار للبرميل، وفقا لبيانات موقع “بلومبرغ”.

للمرة الأولى منذ نهاية 2014.. برميل النفط فوق مستوى 91 دولارا

وجاء الارتفاع في ظل مخاوف من حدوث اضطربات في إمدادات الخام بسبب التوترات الجيوسياسية.

المصدر: روسيا اليوم + بلومبرغ