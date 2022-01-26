وزير الطاقة اللبناني وليد فياض: سنؤمن 250 ميغاوات من الكهرباء بالتعاون مع الأردن وبمؤازرة الأشقاء في سوريا – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
January 26 2022 - 11:00

وزير الطاقة اللبناني وليد فياض: سنؤمن 250 ميغاوات من الكهرباء بالتعاون مع الأردن وبمؤازرة الأشقاء في سوريا

منذ 29 mins 26 January، 2022
أخبار موقع المنار

التعليقات

ذات صلة

للإطلاع على أبرز المحطات في حياة سيد شهداء محور المقاومة الحاج قاسم سليماني..
محطات الشهيد قاسم سليماني

إغلاق تصفح