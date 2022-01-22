التحكم المروري: طريق ضهر البيدر سالكة امام جميع المركبات باستثناء الشاحنات – موقع قناة المنار – لبنان
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January 22 2022 - 08:54
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مجازر اليمن
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وزارة الصحة اليمنية: عشرات الشهداء ومئات الجرحى في غارات العدوان السعودي الاميركي على مبنى السجن الاحتياطي في صعدة
مسيرات شعبية حاشدة في العاصمة اليمنية صنعاء تنديداً بمجازر العدوان السعودي الأميركي بحق المدنيين اليمنيين
طائرات العدوان السعودي الأمريكي تنفذ سلسلة غارات على مبنى الاتصالات في محافظة الحديدة
المتحدث باسم أنصار الله: العدو بجرائمه ومجازره الوحشية لا يأتي بجديد سوى أنه يعلن للعالم أنه مفلس أخلاقيا وفاشل ميدانيا
محمد عبدالسلام: لا سلام في ظل استمرار العدوان والحصار وهذه الجرائم تؤكد أن العدو لن يرتدع إلا بالقوة
حزب الله يدين بشدة المجازر التي ارتكبها العدوان السعودي الامريكي على اليمن والتي ادت الى استشهاد العشرات وجرح المئات
حزب الله: هذه المجزرة البشعة تؤكد وحشية وهمجية قوى العدوان والشر وتجردها من كل القيم الأخلاقية والدينية
حزب الله: نستنكر الصمت القاتل الذي يلف العالم إزاء هذه المجازر وندعو جميع الأحرار للوقوف الى جانب الشعب اليمني المظلوم
حزب الله: نعتقد أن شعبنا العزيز الذي تحمل الصعاب والآلام طوال السنوات قادر على المضي قدما نحو الحاق الهزيمة بالعدوان
حزب الله: نتقدم بأحر التعازي من شعبنا اليمني وقيادته الشريفة ونسأل الله أن يمن على الشهداء بالرحمة والجرحى بالشفاء
الأمين العام لعصائب أهل الحق الشيخ قيس الخزعلي يدين مجزرة صعدة: نطالب المنظمات الأممية بالعدالة والانصاف
رئيس المجلس الاعلى الاسلامي العراقي الشيخ همام حمودي يدين جرائم العدوان على اليمن والصمت الدولي ويدعو العالم لنصرة شعبها
حركة الجهاد الاسلامي: ندين بأشد العبارات الجرائم التي يرتكبها ما يسمى "التحالف العربي" ضد الشعب العربي المسلم في اليمن
الجبهة الشعبية تدين المجزرة البشعة التي ارتكبها العدوان السعودي الامريكي في صعدة: اليمن سينتصر على العدوان
إتحاد الاعلاميين اليمنيين يدين استهداف العدوان السعودي الامريكي لخطوط الاتصالات والانترنت
إتحاد الاعلاميين اليمنيين: هذه جريمة غير مسبوقة هدفها فرض عزلة دولية على ملايين السكان بالتوازي مع ارتكاب مذابح
حزب الرفاه الموريتاني يدعو الى الوقف الفوري للعدوان الهمجي البربري على اليمن ووقف المجازر وتدمير المؤسسات
مواجهات بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال الصهيوني في مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة
الهلال الأحمر الفلسطيني: طواقمنا تعاملت مع 88 إصابة خلال المواجهات مع الاحتلال في قرى نابلس
قوات الاحتلال الصهيوني تعتقل الشاب الفلسطيني أحمد الرشق من حي الشيخ جراح
وزيرا الخارجية الروسي سيرغي لافروف والأميركي انتوني بلينكن يبحثان في جنيف المقترحات الأمنية الروسية والأزمة الأوكرانية
لافروف بعد لقائه بلينكن: ننتظر رداً أميركياً على مطالبنا الأسبوع المقبل ولم نستمع إلاّ الى مخاوف واشنطن
سيرغي لافروف: لا يجب ربط الأمن الأوروبي بمسألة أوكرانيا فقط ولدينا مخاوف من تسليح الغرب لكييف
لافروف: مقاربتنا مرتبطة بضرورة وضع حد لتوسع حلف شمال الأطلسي
بلينكن: ملتزمون بحلّ الخلافات مع روسيا دبلوماسياً ولكن إذا فشلنا فنحن ملتزمون بردّ حاسم وصارم
مناورات مشتركة للقوات البحرية الإيرانية والصينية والروسية شمال المحيط الهندي تحت اسم "حزام الأمن البحري 2022"
الصحة اللبنانية: تسجيل 5628 إصابة جديدة بفيروس كورونا و15 حالة وفاة خلال الساعات الـ24 الاخيرة
تدعوكم جمعية الإمداد للمساهمة في حملتها "دفء وعز" من خلال التواصل على الأرقام التالية: 01555717_76641631 أو على حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
للتسجيل في برنامج دعم "البطاقة التمويلية" للاسر الفقيرة عبر الرابط daem.impact.gov.lb او الاتصال على الرقم 1747 في مهلة اقصاها 31 كانون الثاني
الأمين العام لحلف شمال الأطلسي: جاهزون للحوار والاستماع لمخاوف روسيا ولن نتنازل عن مبادئنا بشأن انضمام دول جديدة
كوريا الشمالية تعلن عن اختبار صاروخين تكتيكيين موجهين أصابا بدقة هدفاً على جزيرة في البحر الشرقي للبلاد
خدمة البريد الصينية تأمر بتعقيم الطرود الدولية وتحث على خفض طلبات الشراء من الخارج بسبب فيروس كورونا
هونغ كونغ تقرر القضاء على الآلاف من الهامستر والقوارض بعد اكتشاف أعداد كبيرة منها مصابة بكورونا وتنقل عدوى سلالة دلتا
سعر برميل نفط خام يسجل 86.84 دولاراً وهو أعلى مستوى له منذ أكثر من 7 سنوات
إلغاء آلاف الرحلات الجوية وانقطاع في التيار الكهربائي نتيجة عاصفة ثلجية تضرب شرق الولايات المتحدة
تدعوكم جمعية الإمداد للمساهمة في حملتها "دفء وعز" من خلال التواصل على الأرقام التالية: 01555717_76641631 أو على حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
للتسجيل في برنامج دعم "البطاقة التمويلية" للاسر الفقيرة عبر الرابط daem.impact.gov.lb او الاتصال على الرقم 1747 في مهلة اقصاها 31 كانون الثاني
قضاء حاصبيا: 70885075 / أقضية النبطية / صيدا / البقاع الغربي / راشيا / جزين: 07762513 _ 76639415 / أقضية بعلبك _ الهرمل / زحلة: 03813159 _ 03667331
أقضية المتن الشمالي / جبيل / طرابلس / كسروان / زغرتا / بشري / البترون / الكورة / الضنية / المنية / عكار: 01279144 _ 01543507 _ 03037567
التحكم المروري: طريق ضهر البيدر سالكة امام جميع المركبات باستثناء الشاحنات
منذ 6 mins
22 January، 2022
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