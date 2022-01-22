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January 22 2022 - 08:54

مصر: وفاة 3 أشخاص وإصابة 19 آخرين بحادث سير وسط البلاد

منذ 13 mins 22 January، 2022
علم مصر
عربي وإقليمي - مصر

لقي 3 أشخاص مصرعهم وأصيب 19 آخرون، في حادث تصادم مروري وقع بين حافلة صغيرة وسيارة على طريق أسيوط الغربي(وسط)، وتم نقل المصابين إلى المستشفى.

وقالت السلطات المحلية إن “حافلة ميكروباص صغيرة انقلبت أعلى طريق أسيوط الغربي قبل بوابة الرسوم دهشور، بعد اصطدامها بسيارة ملاكي، مما أسفر عن مصرع 3 أشخاص وإصابة 19 شخصا”.

وأشارت السلطات إلى أنه “تم نقل المصابين إلى المستشفى القريب من موقع الحادثة لتلقي العلاج اللازم، ونقلت الجثث إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق”.

المصدر: روسيا اليوم

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