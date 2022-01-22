الطرقات الجبلية المقطوعة بسبب الثلوج: تنورين – اللقلوق، تنورين – حدث الجبة، القبيات – الهرمل، جزين – كفرحونة، اكروم – الرويمة، الفنيدق – القموعة – القبيات – موقع قناة المنار – لبنان
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January 22 2022 - 08:54

الطرقات الجبلية المقطوعة بسبب الثلوج: تنورين – اللقلوق، تنورين – حدث الجبة، القبيات – الهرمل، جزين – كفرحونة، اكروم – الرويمة، الفنيدق – القموعة – القبيات

منذ 31 mins 22 January، 2022
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