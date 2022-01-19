بلينكن من كييف: آمل أن نبقى في مسار سلمي بشأن أوكرانيا لكن القرار يعود لبوتين

دعا وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن روسيا ورئيسها فلاديمير بوتين إلى “اختيار مسار سلمي” بشأن أوكرانيا، محذرا من أن موسكو قد تزيد من تواجدها العسكري عند حدود هذا البلد. وذكر بلينكن، في تصريحات أدلى بها أمام السفارة الأمريكية في كييف الأربعاء “نعلم أن هناك خططا لزيادة تعداد هذه القوات أكثر خلال فترة وجيزة جدا، ما سيتيح للرئيس بوتين القدرة على اتخاذ خطوات معادية لأوكرانيا خلال فترة وجيزة أيضا”.

وزعم بلينكن أن واشنطن تفضل خفض التوترات القائمة بينها وموسكو حول أوكرانيا بالوسائل السلمية، مضيفاً “آمل بشدة أننا سنتمكن من البقاء في هذا الشأن على مسار دبلوماسي وسلمي، لكن في نهاية المطاف يعود هذا القرار إلى الرئيس بوتين”. وسيجري بلينكن في كييف محادثات مع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي ووزير خارجية هذا البلد دميتري كوليبا، ثم سيتوجه إلى برلين حيث سيمثل الولايات المتحدة في اجتماع رباعي مع بريطانيا وفرنسا وألمانيا.

وبعد ذلك سيتوجه بلينكن الجمعة إلى جنيف حيث سيجري محادثات مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف.

المصدر: روسيا اليوم