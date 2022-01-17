الرئيس الصيني: على العالم التخلي عن عقلية الحرب الباردة والخطاب الذي يغذي الكراهية – موقع قناة المنار – لبنان
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January 17 2022 - 18:56

الرئيس الصيني: على العالم التخلي عن عقلية الحرب الباردة والخطاب الذي يغذي الكراهية

منذ 50 mins 17 January، 2022
الرئيس الصيني شي جين بينغ
أخبار دولية - الصين

شدد الرئيس الصيني شي جين بينغ الاثنين على “ضرورة تخلي العالم عن عقلية الحرب الباردة والخطاب الذي يغذي الكراهية والتحيز”.

وقال الرئيس الصيني “يجب أن ننحي جانبا عقلية الحرب الباردة وأن نسعى جاهدين من أجل التعايش السلمي وعلاقة التواصل المتبادل”، وتابع “عالمنا اليوم ليس هادئا بأي حال من الأحوال، فالخطابات تنتشر وتتصاعد الكراهية والتحيز”.

وأضاف الرئيس الصيني “تصرفات بعض الدول والدوائر تعرض الأمن والسلم العالميين للخطر”، وتابع “التاريخ يؤكد مرارا وتكرارا أن المواجهة لا تحل المشكلة، بل يمكن أن تكون لها عواقب وخيمة”.

المصدر: روسيا اليوم

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