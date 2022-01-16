مقدمة نشرة الأخبار الرئيسية في قناة المنار ليوم الأحد 16-1-2022

قطاع ٌيلتحق ُبآخر على طريق ِالتعطل ِبفعل ِاشتداد ِالازمات، ولن يكون َاخرَها عزل ُاجزاء ٍمن العاصمة ِبيروت عن شبكة ِالاتصالات ِبعدما فرَغَت سنترالاتُ اوجيرو من المازوت ِبانتظار ِتوقيع ِحاكم ِمصرف ِلبنان على اعتمادِ باخرة المنشآت.

حاليا ًتعمل ُاوجيرو بالدين ِوالترقيع، وما حصل َمعها دليل ٌاضافي ٌعلى رداءة ِاحوال ِالبلد ِالذي جَهَد أصحاب ُالابواق والاجندات ِفي الصاقِ النتائج ِبحزب ِالله ِوحركة امل لانهما فقط ارادا ممارسة َحق ٍديموقراطي ٍبرفض ِالاستنسابيةِ الممعنة ِفي القضاء اللبناني.

معالم ُالاهتراء ليست خافية ًوعمرُها عقودٌ طويلة، ولن يُفلحَ من مهد َوسبب َذلك في تعمية ِالمواطن ِعن جريمة وضعِ البلد ِامامَ الموت البطيء ورهنِه الى سياسة ٍاقتصادية ٍريعية ٍكلما هزتها ريح ٌيندفعُ المتنفعون منها للتسولِ من الخارجِ واستجلابِ مزيد ٍمن الارتهان..

عادَ حزب ُالله وحركة ُامل معاً الى جلسات ِالحكومة ِلمواجهة ِالازمات ِبما امكن وطنياً، وبما تبقى من رمق ٍمعيشيٍ ومالي، ولكن ماذا عن المعطل ِالاميركي، ِومن يمنع حصارَه الضارب َفي كل ِالحياة ِاللبنانية مجندا ًجيوش َالعملاء ِوالاجراءِ والمحتكرين؟ هل تسمعُ واشنطن حكاية َلبنان المحزنةَ فلا تكتفي سفيرتُها بتوزيع ِالكمامات، وتكفَ عن محاصرة ِملف ِالغاز ِالمصري ِوالكهرباء ِالاردنية بسيف ِقيصر َوالعقوبات؟.

على كل حال، امام َالحكومة ِاللبنانية الكثير ُمن العمل، وانعقادُها ينتظر ُدعوة َرئيسِها لمناقشة ِمشروع ِالموازنةِ وخطة التعافي والازمات ِالحياتية ، في المهلة ِالفاصلة ِعن موعد ِالانتخابات ِالنيابية ، فلعلها تستبق ُهذا الاستحقاقِ بانجازاتٍ ” عليها القيمة” كفرملة ِالدولار ِمثلا ًعند َسعر ٍمنخفض ٍوضبط ِالاسعار ِبالمحاسبة ِالصارمة، ورد ِالمظالمِ للقطاعِ العام، ومد ِيد ِالعون ِللمعلمين، والموظفينَ، وايضا حماية ِالاستقرار ِوصون ِالامن ِالغذائي، وايصال ِالبطاقةِ التمويليةِ الى مستحقيها في الوقت ِالمناسب ِوقبل َفوات الاوان.

المصدر: قناة المنار