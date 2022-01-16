المفتي قبلان: يتأكد مجددا أن لبنان يعيش بوحدته الوطنية وشراكته السياسية

وجه المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان في بيان، الشكر لله “على الخطوة الوطنية التي قام بها الثنائي الوطني والتي ستفتح البلد سياسيا وتزيد من فعالية الأدوات الحكومية بوجه أخطر الأزمات التي تضرب لبنان”.

وقال “يتأكد مجددا أن لبنان يعيش بوحدته الوطنية وشراكته السياسية وتضامنه الإنقاذي الكبير، وهذا ما نبني عليه كمدخل ضروري لحماية لبنان من أي عاصفة انتخابية، ونتمنى أن تجري الإنتخابات النيابية تحت شعار: مصير لبنان تقرره الوحدة الوطنية والشراكة الإسلامية المسيحية بخلفية تأكيد وحماية مشروع الدولة الوطنية القوية، بخاصة أن تجربة السنوات السابقة مرة جدا لأن مزيدا من شلل الدولة يعني مزيدا من دويلات المال والدولار والأسواق والفلتان والمزارع والمافيات وغيرها على حساب الدولة الجامعة والعدالة الضامنة، كما أن فتح لبنان سياسيا يؤكد أن سلة كبيرة من الحلول تبدأ من الداخل وتعزز معنى القيمة والسيادة الوطنية والورشة الإنقاذية التي يجب أن يتحملها اللبنانيون بأنفسهم”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام