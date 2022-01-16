نمو اقتصاد ألمانيا بـ 2.7% في 2021 بما يتماشى مع التوقعات

أظهرت بيانات أولية أن الاقتصاد الألماني نما بنسبة 2.7% في عام 2021 بعد عام آخر من ارتفاع حالات الإصابة بفيروس Covid-19 والقيود المرتبطة بالوباء وضغوط سلسلة التوريد، وذلك بما يتماشى مع التوقعات.

يأتي ذلك بعد انكماش أكبر اقتصاد في منطقة اليورو بنسبة 4.6% في عام 2020، أي العام الأول من عمليات الإغلاق الكامل والقيود الاجتماعية الصارمة في أعقاب انتشار كورونا.

هذا وقال مكتب الإحصاء إن النمو الألماني لا يزال أقل بنسبة 2% في عام 2021 مما كان عليه في عام 2019، مما يدل على أن الاقتصاد لم يعد بعد إلى مستويات ما قبل كوفيد.

وقال مكتب الإحصاء إن العجز المالي بلغ 153.9 مليار يورو في نهاية العام، أي أعلى من 145.2 مليار يورو المسجلة في العام السابق.

المصدر: رويترز