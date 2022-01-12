مقدمة نشرة الأخبار الرئيسية في قناة المنار ليوم الأربعاء 12-1-2022

صادعاً بالحقِّ كانَ آيةُ الله الشهيدُ الشيخُ نمر باقر النمر، وصادحاً بالحقِّ كانَ منبرُ ذكراهُ السادسةِ التي احياها لقاءُ المعارضةِ في الجزيرةِ العربيةِ بالضاحيةِ الجنوبيةِ لبيروت..

وبكلِّ الضواحي والارجاءِ كانَ صدى الكلامِ الواضحِ الذي لا يجرؤُ عليهِ مُرتَهَنُونَ لآلِ سعود او مُرتزِقَةٌ عندَهم، لِتتوقَّفِ السعوديةُ عن سياسةِ التنمرِ على العالمينِ العربي والاسلامي قالَ رئيسُ المجلسِ التنفيذي في حزبِ الله السيد هاشم صفي الدين، ولو كانوا يملكونَ مالَ قارونَ فلا يُمكنُهم التصرفُ كفرعون، فكفى هيمنةً وكفى تدخلاً وكفى هتكاً للحرمات، والذي يستهدفُنا بكلمةٍ يجبُ ان يسمعَ الجوابَ أياً كان ..

وبعدَ الكلامِ للمتعجرفِ السعودي المتدخلِ بكلِّ شأنٍ لبناني، وجّهَ السيدُ صفي الدين كلامَه لمن سمّاهم صيصانَ اميركا بانَ هذه المقاومةَ قادرةٌ على انجازِ وطنٍ حرٍّ وشريفٍ من دونِ ارتهانٍ للخارج، وهذا عنوانُ المرحلةِ كما قال ..

في المرحلةِ الاقتصاديةِ الصعبةِ ما لا يُوفيهِ قول، فالدولارُ على جنونِه والمتحكمونَ بامرِ المالِ على غَيِّهِم، والفقيرُ يُلاحِقُ الرغيفَ الذي حلّقَ معَ الدولارِ، والوَقودُ لن تقدرَ عليه نقودُ اللبنانيين، والنقاباتُ الى الاضرابِ العامِّ التحذيري غداً بحثاً عن تحقيقِ الحدِّ الادنى من المطالب، فيما اصبعُ السياسةِ لا يطأُ زنادَ القضاءِ الا لاستهدافِ الادلةِ والمعطياتِ على تورطِ حاكمِ مصرفِ لبنانَ بالمجزرةِ الاقتصاديةِ والانسانيةِ والاجتماعيةِ التي حلّت بالبلادِ والعباد،عندَها تسقطُ كلُّ عناوينِ فصلِ السلطاتِ وعدمِ تدخلِ السياسةِ بالقضاء، لانَ القاضي بأمرِ البعض – اي السفيرةَ الاميركية – قد اَعلنت النفيرَ العامَّ لانقاذِ “خازنِ الاسرار” ولو كانَ التلويحُ باطاحةِ الحكومة..

في بلدٍ لا سرَّ فيه، لن تنفرجَ اساريرُ اهلِه ما دامَ انَ النمطَ السائدَ هو رميُ التهمِ وتقاذفُ المسؤوليات، على انَ مسؤوليةَ الجميعِ الالتفاتُ الى انَ الوقتَ نَفِدَ او يكاد. وفي قصرِ بعبدا كانَ استكمالُ النقاشِ بحثاً عن طاولةٍ للحوار، لم تَتوضح معالمُها بعد، فالرئيسُ ميشال عون يُجري تقييماً لنتاجِ يومَي المشاورات ، على ان يحددَ الخطوةَ التاليةَ لاحقاً..

المصدر: قناة المنار