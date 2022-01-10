أبرز أسرار الصحف اللبنانية الصادرة اليوم الاثنين 10-01-2022

البناء

• كشفت دراسة انتخابية أجرتها إحدى السفارات انّ كتلة القوات اللبنانية ستضمّ 12 نائبا بقوة تصويت انتخابات 2018 وأنها تحتاج الى تدعيم بتصويت الناخب السني في الدوائر المسيحية لتضمن 4 آخرين، وأنّ تصويتاً من الناخب السني على حساب تيار المستقبل يضمن حصولها بين 3و6 نواب آخرين.

• توقعت مصادر عراقية أن تستمرّ الفوضى السياسيىة التي شهدها البرلمان العراقي خلال جلسات الإنتخاب، وقالت المصادر انّ تسمية الكتلة الأكبر لن تكون عقدة سهلة الحلّ وستصل الى المحكمة الإتحادية مجدداً ويتم ّربطها بمن يملك قدرة تشكيل غالبية نيابية وقد تفتح الباب مجددا للتوافق…

اللواء

• تكتّمت شخصيات سياسية قامت بزيارة الرئيس سعد الحريري في مقر إقامته في أبو ظبي على حقيقة موقفه من الإنتخابات النيابية سواء بالنسبة لترشحه شخصياً أو بالنسبة للوائح التي من الممكن تشكيلها!

• لم تُفلح مساعي حليف مشترك في التوصل إلى تدوير الزوايا في الخلافات الحادة بين رئيس الجمهورية وفريقه الحزبي ورئيس مجلس النواب رغم كل ما تردد عن توافقات رئاسية مؤقتة لتمرير جلستي مجلس النواب ومجلس الوزراء!

• لوحظ أن قطباً سياسياً لم يحضر في مناسبة إجتماعية مؤلمة لأحد المقربين منه لأسباب مازالت غير مفهومة لقاعدة واسعة من جمهوره!

الجمهورية

• تنتظر زيارة مسؤول أجنبي الى لبنان عودة الوزير المعني من الخارج بعد تعافيه من إصابته بكورونا.

• أرسل مرجع سياسي عبر صديق مشترك سلاما ً الى مسؤول في حزب يختلف مع هذا المرجع حول أكثر من ملف حالياً.

• مستشار رئيس سابق للجمهورية أعرب عن رغبته أمام أحد نواب دائرة في جبل لبنان للترشح على لائحته.

المصدر: صحف