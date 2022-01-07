السلطات الأميركية تعتقل مصرياً في نيويورك بتهمة العمالة لصالح الحكومة المصرية

أعلنت وزارة العدل الأميركية، اعتقال مواطن مصري مقيم في مدينة مانهاتن بولاية نيويورك، بتهمة العمالة لصالح الحكومة المصرية، وجمع معلومات حول المعارضين للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

وقال بيان لوزارة العدل الأميركية، على موقعها الرسمي، الخميس إنه “ألقي القبض على رجل من نيويورك اليوم بتهم جنائية تتعلق بعمله المزعوم والتآمر للعمل كعميل أجنبي في الولايات المتحدة”. وأضاف البيان أنه “طبقاً لوثائق المحكمة، فإن بيير جرجس، 39 عاما، من مانهاتن، تصرف في الولايات المتحدة كوكيل للحكومة المصرية، دون إخطار المدعي العام الأمريكي كما يقتضي القانون”.

وأوضحت أن “جرجس عمل بتوجيهات وسيطرة العديد من المسؤولين في الحكومة المصرية في محاولة لتعزيز مصالح الحكومة المصرية في الولايات المتحدة.. ومن بين أمور أخرى، بناء على توجيهات من المسؤولين الحكوميين المصريين، يُزعم أن جرجس تعقب وحصل على معلومات بشأن المعارضين السياسيين للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي”.

وتابع بيان العدل الأميركية أنه “يُزعم أن جرجس استفاد أيضًا من اتصالاته مع ضباط إنفاذ القانون الأميركيين المحليين لجمع معلومات غير عامة بتوجيه من المسؤولين المصريين، وترتيب مزايا للمسؤولين المصريين الذين كانوا يزورون مانهاتن، وتنسيق الاجتماعات بين الولايات المتحدة”.

وقال مساعد المدعي العام للأمن القومي الأميركي، ماثيو جي أولسن “لن تسمح وزارة العدل لعملاء الحكومات الأجنبية بالعمل في الولايات المتحدة لملاحقة وجمع المعلومات حول منتقدي تلك الحكومات”. وأضاف أن “جرجس وافق على استهداف منتقدي الحكومة المصرية الموجودين في الولايات المتحدة.. وتبدأ لائحة الاتهام هذه عملية تحميله المسؤولية عن أفعاله التي تتعارض مع قوانيننا وقيمنا”.

وأكد المدعي الأميركي، داميان ويليامز عن المنطقة الجنوبية في نيويورك أنه “بناء على طلب من المسؤولين المصريين، تضمن سلوك جرجس المحظور المزعوم محاولة جمع معلومات استخبارية غير عامة سرا عن أنشطة المعارضين السياسيين للرئيس المصري، ومحاولة السماح للمسؤولين الأجانب بالدخول لحضور تدريبات لإنفاذ القانون فقط في مانهاتن”.

ووفقًا للائحة الاتهام، فإنه في 7 أيار/ مايو 2018 أو نحو ذلك، ناقش جرجس وضعه كعميل للحكومة المصرية مع مسؤول مصري، باستخدام تطبيق مراسلة مشفر. ويتهم جرجس “بالتآمر للعمل كعميل لحكومة أجنبية دون إخطار النائب العام، والتي تصل عقوبتها إلى السجن من خمس إلى 10 سنوات”.

المصدر: سبوتنيك