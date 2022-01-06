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January 6 2022 - 06:08

للمرة الأولى في أكثر من شهر.. ارتفاع أسعار النفط فوق مستوى 81 دولارا للبرميل

منذ 17 mins 6 January، 2022
Neft Saudia
اقتصاد - صفحات منوعة

ارتفعت أسعار النفط، بأكثر من 1%، وتجاوز خام “برنت” مستوى 81 دولارا للبرميل، وذلك للمرة الأولى منذ نهاية نوفمبر الماضي.
وبحلول الساعة 17:00 بتوقيت موسكو، صعدت العقود الآجلة لخام “برنت” بنسبة 1.43% إلى 81.14 دولار للبرميل.
في حين ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي “غرب تكساس الوسيط” بنسبة 1% إلى 77.74 دولار للبرميل، وفقا لبيانات موقع “بلومبرغ”.
يذكر أن مجموعة “أوبك+” قررت الحفاظ على مسارها لزيادة الإنتاج بشكل تدريجي، وقررت المجموعة أمس رفع “المستوى الإجمالي للإنتاج بواقع 400 ألف برميل يوميا في فبراير 2022.

المصدر: تاس

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