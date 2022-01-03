السيد نصرالله : الإرهابي ايها اللبنانيون هو الذي يحتجز عشرات أو مئات الآلاف من اللبنانيين ويتخذهم رهائن يهدد بهم لبنان – موقع قناة المنار – لبنان
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January 3 2022 - 20:54

السيد نصرالله : الإرهابي ايها اللبنانيون هو الذي يحتجز عشرات أو مئات الآلاف من اللبنانيين ويتخذهم رهائن يهدد بهم لبنان

منذ 57 mins 3 January، 2022
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