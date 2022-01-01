النائب المقداد: متجهون إلى كارثة و”كورونا” يتفشّى بشكل واسع – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
January 1 2022 - 10:14

النائب المقداد: متجهون إلى كارثة و”كورونا” يتفشّى بشكل واسع

منذ 11 mins 1 January، 2022
عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب علي المقداد
لبنان

حذّر عضو لجنة الصحة النيابية النائب علي المقداد من كارثةٍ ينتظرها لبنان بفعل التفشّي الواسع لفيروس “كورونا”، عازيًا هذا التفشي إلى تسجيل ارتفاع في الإصابات بالفيروس بين الوافدين، وإلى انعدام المسؤولية المجتمعية والاستهتار الحاصل في صفوف المواطنين على مستوى التقيّد بالإجراءات الوقائية.

وقال المقداد “كنا حذرنا منذ أكثر من 15 يومًا من بدء الموجة الرابعة من الوباء مع وصول المتحوّر الجديد إلى لبنان”، مشددًا على أن “الأزمة تكمن اليوم في عدد الأسرّة المحدود جدًا، وكمية الأدوية المحدودة جراء الندرة وغلاء الأسعار، حيث يتعذّر على المواطن دفع الفاتورة الإستشفائية، وإذا ما أضيف عامل التفشي إلى ذلك “فإننا ذاهبون إلى كارثة”.

المصدر: اذاعة النور

التعليقات

ذات صلة

لتبقى حاضرة في وجدان وذاكرة الشعوب الحرّة، قناتا المنار والمسيرة تطلقان أضخمَ عملية توثيق لمجازر العدوان السعودي الأمريكي في اليمن من خلال خريطة تفاعلية توثّق المجازر المرتكبة وتبيّن سعة إنتشارها على امتداد اليمن.

إغلاق تصفح الخريطة