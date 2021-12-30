“تجمع العلماء”: للمشاركة الفاعلة والكثيفة بالانتخابات النيابية المقبلة

أكد “تجمع العلماء المسلمين” في لبنان الخميس على “أهمية المشاركة الفاعلة والكثيفة في الانتخابات النيابية المقبلة”، ودعا المواطنين الى “التأكد من ورود اسمهم صحيحا في لوائح الشطب”.

وشدد التحمع على ضرورة “الوقوف في وجه المحاولات الأميركية الصهيونية والرجعية العربية التي تعمل من أجل تغيير الأكثرية النيابية عبر إيصال أعداء هؤلاء إلى الندوة البرلمانية”.

ودعا التحمع “الحكومة بشخص رئيسها دولة الرئيس نجيب ميقاتي الى القيام بواجباتها خلال الفترة المتبقية قبل تحولها إلى حكومة تصريف أعمال عبر القيام بكل ما يساهم في تخفيف الضائقة الاقتصادية عن المواطنين وإيجاد حل للملف القضائي في التعامل مع قضية إنفجار المرفأ بوضع اليد على الملف”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام