إثيوبيا: جيشنا لن يدخل تيغراي في الوقت الراهن – موقع قناة المنار – لبنان
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December 24 2021 - 05:10

إثيوبيا: جيشنا لن يدخل تيغراي في الوقت الراهن

منذ 3 ساعة 24 December، 2021
قوات تيغراي
أخبار دولية - اثيوبيا

قال متحدث باسم الحكومة الإثيوبية يوم الخميس إن القوات الحكومية لن تدخل إقليم تيغراي بشمال البلاد في الوقت الراهن وستبقى بدلا من ذلك في منطقتين حررتهما في الآونة الأخيرة.

وأوضح المتحدث باسم الحكومة ليجيسي تولو في مؤتمر صحفي أن الحكومة ستتخذ أي إجراءات ضرورية لضمان ألا يشكل الحزب الحاكم في الإقليم، “الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي”، أي تهديد.

وأضاف ليجيسي “حسب تقييمنا الحالي، فقد تعرض العدو لضربات شديدة ولم يعد قادرا على تنفيذ تطلعاته”.

وتخوض الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي حربا ضد الحكومة الاتحادية وحلفائها منذ أكثر من عام.

المصدر: وكالة رويترز

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